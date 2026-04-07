Gebelsberg-Hasen-Fest

Ein Nachbarschaftsfest mit Tag der Offenen Tür - Eintritt frei
Das Theater am Faden ist dabei mit Workshop-Aufführung, Puppenspiel, Musik, Ausstellung
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Theater am Faden Hasenstraße 32, 70199 Stuttgart
Freizeit & Erholung
Theater am Faden Hasenstraße 32, 70199 Stuttgart
Ein Nachbarschaftsfest mit Tag der Offenen Tür - Eintritt frei
Das Theater am Faden ist dabei mit Workshop-Aufführung, Puppenspiel, Musik, Ausstellung
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