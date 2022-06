Von Freitag 29.07. bis Sonntag 31.07.22 findet die solidarische Messe "Geben&Geben" zum zweiten Mal im Kulturzentrum Dieselstrasse in Esslingen am Neckar statt.

Die Veranstaltung erinnert mehr an ein kulturelles Fest, als an eine klassische Messe.

Mehr als vierzehn "kreative Köpfe" - selbständige Kreative aus Kunst, Handwerk und Design aus Esslingen und Umgebung - stellen ihre in Handarbeit hergestellten Produkte aus. DJs und Musiker*innen sorgen für musikalische Highlights, ein Foodtruck und ein Barista sorgen gemeinsam mit dem Bar-Team der Dieselstrasse für das leibliche Wohl.

Der Hof und der Saal der Dieselstrasse verwandeln sich so in einen Ort des Austauschs und Verweilens. In diesem sehr attraktiven Ambiente lädt die Messe bei freiem Eintritt zum Entdecken, Vernetzen und Einkaufen ein.

Das Besondere an dieser Messe:

10% des Messeumsatzes gehen an unsere diesjährige Partnerorganisation Cleanup Network e.V. aus Stuttgart.

Öffnungszeiten:

Freitag: 18:30 - 21 Uhr * // Einlass 18 Uhr // Begrüßung 18:30 Uhr

Samstag: 11 - 19 Uhr ** // Special 17-21:30 Uhr *

Sonntag: 10 - 17 Uhr **

* Special: Live DJing und Cocktails mit Gin aus Esslingen

**Special: Foodtruck und Kaffeespezialitäten aus Esslingen

Eintritt frei!

Wir freuen uns auf viele Besucher*innen, die geben und geben.

Hier geht es zum Blogpost der Messe 2021, die ein voller Erfolg war!

https://www.gebenundgeben.de/geben.../blogpost-messe-2021/

Die Messe ist eine Veranstaltung der Initiative Geben&Geben in Kooperation mit dem Kulturzentrum Dieselstraße.

Übrigens: Geben&Geben ist eine Initiative, die als solidarische Reaktion auf den Lockdown im März 2020 entstand, die innerhalb zwei Jahren durch rund 20 "kreative Köpfe" knapp 2.700 Euro anteilig an verschiedene Non Profit Organisationen spenden konnte.

Anlässlich des ersten Jubiläums der Initiative Geben&Geben, wurde 2021 eine Messe organisiert und durchgeführt, die wir nun dieses Jahr wiederholen.