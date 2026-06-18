Das letzte Wochenende im Juli gehört in Esslingen längst dem Festival GEBEN&GEBEN.

Zum sechsten Mal in Folge präsentiert die gleichnamige Initiative von Freitag, 31.07.2026 bis Sonntag, 02.08.2026 ein solidarisches Festival für Kunst, Handwerk & Design im Kulturzentrum Dieselstrasse. Ehrenamtlich organisiert, regional verwurzelt und mit einem klaren Bekenntnis zur Gemeinschaft.

Kern der Veranstaltung sind rund 20 Selbstständige aus der Region und ganz Süddeutschland, die handgefertigte Produkte mit Haltung und Leidenschaft präsentieren. Ob Schmuck, Keramik, Mode, Illustration oder Design, hinter jedem Stück stecken Handwerk, Herzblut und Geschichte.