Ein wunderbares Unplugged-Konzert mit Geberts Meilensteine-Band: Bassist Chris Linder, Akustik-Gitarrist Alex Lützke und Frank Ruppert an den Stahlsaiten.

Die Jungs bringen Songs auf die Bühne, die unser aller Leben geprägt haben. News-Man Stefan Gebert greift zum Saxofon, rockt, berührt und erzählt von Sternstunden, Verzweiflung, Hoffnung und Liebe. Ein Abend mit grandiosem Groove und Chören zum Genießen. Mit Songs von Queen, Kansas, Sting, Clapton, Whitesnake aber auch Grönemeyer, BAP und Westernhagen.Die Musiker:

Stefan Gebert spielte beim „Duo Hey Babe“. Alex Lutzke Ex-“Busters“ und „Mr. Jones“, jetzt auch als Comedian „Yo Allerdann“ unterwegs. Chris Linder ein Hammer auf allen Bühnen, Frank Ruppert Der Ex-Soulliesel-Mann glänzt auch am Mischpult.