Gebete und Gebote im Judentum

Zwei wichtige Themen im jüdischen Alltag sind die Gebete und Gebote. Sie sind mit nichts im Christentum wirklich vergleichbar.

Sie sind außerhalb der jüdischen Kultur nur wenig bekannt und wenn, dann oft missverstanden. Gebete und Gebote sind aber nicht nur eine Hilfe im Alltag. Sie geben Sicherheit und prägen Gedanken und Tätigkeiten. Sie formen den Umgang zwischen Juden in der jüdischen Gesellschaft. Sie sind ein Teil des Judentums. Die Tora mit ihren Geboten ist das erste Bürgerliche Gesetzbuch und Strafgesetzbuch der Weltgeschichte. Zusammen mit den Gebeten reichten sie über viele tausend Jahre bis in die heutige Zeit. Der Vortrag vermittelt tiefere Einblicke in das Judentum.