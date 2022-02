Geburtshilfe systematisch betrachtet

„Ihr Kinderlein kommet..." So oder so ähnlich könnte man die Familienpolitik in Deutschland der letzten Jahre bezeichnen. 1991 gab es in Deutschland noch 1.186 Geburtsstationen. 2015 waren es noch 709. Ein Rückgang um 40%. 1991 wurden in Deutschland 830.019 Kinder geboren. 2020 waren es 773.144 Kinder. Ein Rückgang um 7%. Die Zahlen passen so wenig zusammen, wie die Zustände in der Geburtshilfe im Jahr 2022. In diesem Beitrag geht es um die strukturellen Veränderungen in der Geburtshilfe, ihre Auswirkungen auf Frauen – Kinder - Männer, die Familiengesundheit, die beteiligten Berufsgruppen und die daraus resultierenden Forderungen zur Verbesserung der Geburtshilfe aus Elternsicht.Mi, 9. März 2022 | 14:00 bis 15:30 Uhr Mütterzentrum Esslingen | Martinstr. 37, 73728 EsslingenZugang zur Toilette nicht barrierefrei Kostenfrei, Anmeldung erforderlich: f.gerstenberg@mother-hood.de

(max. 12 Menschen vor Ort; Kinder erwünscht. Falls Kinderbetreuung benötigt bitte Rückmeldung mit Wunsch und Alter des Kindes / der Kinder) Veranstalterinnen: Mother Hood e.V. & Mütterzentrum Esslingen