Jubiläumskonzert 10 Jahre Chor Royal

Seit 10 Jahren schon ist Chor Royal eine feste Größe in der A-Capella-Branche und aus der Musikwelt von Neckar und Odenwald nicht mehr wegzudenken. Ganz ohne Instrumente, nur mit dem Klang der Stimme und einer Human Beatbox, verzaubert Chor Royal jedes Jahr aufs neue zahlreiche Besucher mit ruhigen Balladen, rockigen Stücken oder fetzigen Disco-Sounds.

Im Jubiläumsprogramm, das am 9. November 2019 in der Alten Mälzerei in Mosbach stattfindet, blickt die Gruppe um Dirigent Jochen Thurn zurück auf das Beste aus 10 Jahren und präsentiert brandneue Hits.