Gedächtnistraining - Workout für das Gehirn

Gedächtnistraining zählt mittlerweile zu den wesentlichen Faktoren einer guten Gesundheitsvorsorge.

Geistige Beweglichkeit gehört genauso zum Wohlbefinden wie körperliche Fitness.

Durch abwechslungsreiche Übungen werden Ihre geistigen Kräfte aktiviert und aufgefrischt. In lockerer und entspannter Atmosphäre trainieren wir Wahrnehmung, Konzentration, Merkfähigkeit, Fantasie, Kreativität, Wortfindung und Denkflexibilität. Freuen Sie sich auf ein Gute-Laune-Training für die grauen Zellen. Die Kursleiterin ist Fachtherapeutin für kognitives Training und Heilpraktikerin für Psychotherapie.