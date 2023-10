Gedangafetza - frisiert und au schdrubbalig

Johannes Lahns Liebe zu „lyrics“ gründet in Songtexten von vielen Songpoeten: Wader, Wecker, Mey, Ambros, Fesl und vielen anderen. Das Verfassen lyrischer Texte ist ihm ein willkommener Zeitvertreib, vor allem im Genießen der nächtlichen Ruhe. Denn „in Ruhe fällt einem Universaldilettanten manche Idee ein, die sich im Tagesverlauf unter der Haut entwickelt hat“, so schreibt es im Vorwort zu seinem Gedichtband. Sein Tun vergleicht Johannes Lahn eher mit „basteln“ von Gedichten oder „schmieden“ von Versen mit gröberem Handwerkszeug. Die Ergebnisse sind daher selten filigran eher rustikal. Das mag auch an dem von ihm so geschätzten schwäbischen Dialekt liegen, der ihm jedoch hilft, Sach- und Menschenverhalte eindeutiger auszudrücken.

Der Musiker Daniel Bihon aus Jesingen wird die Veranstaltung, getreu dem Motto, mit schwäbischen Songs umrahmen.

Ort: Zum Hallenwirt" bei der Gemeindehalle Jesingen