Gedankengänge - Das Bildungsforum für Ludwigsburg

Referenten und Referentinnen: Gesprächsrunde mit verschiedenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen

Veranstaltungsort: Literatur-Café der Pädagogischen Hochschule Ludwisburg, Reuteallee 46, 71634 Ludwigsburg

Die Pädagogische Hochschule qualifiziert junge Menschen, die nachfolgende Generationen jahrzehntelang in schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit prägen. Um das in einer sich immer schneller verändernden Welt adäquat zu gestalten, braucht es ständigen wechselseitigen Transfer. An den Hochschulen ist dieser zu Forschung und Lehre als sogenannte third mission hinzugekommen. Zum Transfer gehören unter anderem ein Ausbau von Weiterbildung, die Einrichtung eines stabilen Transfernetzwerks und ein verstärktes gesellschaftliches Engagement. Gleichzeitig werden auch von außen gesellschaftliche Fragestellungen an die Hochschule herangetragen, um gemeinsam nach wissenschaftsbasierten Lösungen und Antworten zu suchen. Damit wird auch ein Transfer in die Hochschule hinein ermöglicht.