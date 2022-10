Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht 1938

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gedenkt der Opfer der Novemberpogrome im Jahr 1938.

In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 verwüsteten Haller Bürgerinnen und Bürger den jüdischen Betsaal in der Oberen Herrngasse 8, sie demolierten Wohnungen und Geschäfte von jüdischen Familien und steckten die Synagoge in Steinbach in Brand. Inventar aus dem Betsaal sowie Wohnhäusern – darunter die Bibliothek des Haller Rabbiners Dr. Jakob Berlinger – wurde auf dem Marktplatz verbrannt. Menschen wurden gejagt, Männer geschlagen, Frauen vergewaltigt, Wohnungen zerstört und geplündert – auch in Schwäbisch Hall. Der Antisemitismus ist seither nie aus unserer Gesellschaft verschwunden. Dem will sich die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen entgegenstellen.

Auch in Schwäbisch Hall erinnern „Stolpersteine“ aus Messing vor den Häusern an die früheren Bewohner. Unter dem Motto „Jetzt erst recht: Gedenken. Verantwortung übernehmen. Menschenfeindlichkeit bekämpfen“ putzen Engagierte die Stolpersteine gegen das Vergessen.

Weitere Informationen unter der Telefonnummer: 0791/ 94674110 (Evangelisches Dekanat).