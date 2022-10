Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Rielingshausen

Es gibt sicherlich angenehmeres, als an einem nasskalten Novembervormittag am Mahnmal auf dem Marbacher Friedhof zu stehen. Viele stellen sich überhaupt die Frage: „Was geht mich der Volkstrauertag an? Der Krieg und die Schrecken der NS-Zeit sind doch lange vorbei...“

Die Teilnahme an der Gedenkfeier, die immer zwei Wochen vor dem 1. Advent stattfindet, ist nicht nur in der Schillerstadt seit Jahren rückläufig. 75 Jahre Frieden in Deutschland gibt vielen die trügerische Sicherheit, dass Frieden eine Selbstverständlichkeit ist. Computerspiele, in denen Krieg und das gezielte Töten von Menschen als Unterhaltung dient, verharmlosen die Not und das Elend, das Krieg und Terror mit sich bringen. Daher ist es umso wichtiger, an solchen Gedenktagen sich das Geschenk „Frieden“ wieder neu bewusst zu machen. Sich für den Frieden einzusetzen, betrifft jede Altersgruppe und fängt im Kleinen an.

Die Stadt Marbach am Neckar lädt daher die Marbacher Bürgerschaft herzlich ein, zusammen mit Kirchen, Vereinen und Verbände, Alt und Jung sowohl den Opfern von Krieg, Terror und Gewalt gedenken, aber auch zugleich ein Zeichen für den Frieden setzen.

Das Programm der Gedenkfeier ....