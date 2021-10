Wie in jedem Jahr möchte das Evangelische Forum Westmittelfranken, Bildung im Dekanat Feuchtwangen auch heuer wieder an die Ereignisse im nationalsozialistischen Deutschland und in Feuchtwangen erinnern. Die Bevölkerung ist deshalb am Montag, 9. November 2020 um 18.00 Uhr zu einem kurzen Gedenken am Platz vor der ehemaligen Synagoge in der Museumsstraße eingeladen. Die Feier wird von Lehrern und Schülern des Feuchtwanger Gymnasiums gestaltet.