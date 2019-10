Gedenkfeiern am Volkstrauertag

Am Volkstrauertag finden auf den Friedhöfen in Mössingen, Belsen und Öschingen Gedenkfeiern am Ehrenmal der Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege statt. Die Gedenkfeiern beginnen im Anschluss an die Gottesdienste, in Mössingen und Öschingen um ca. 10.45 Uhr, in Belsen um ca. 11.15 Uhr. Sie werden von der Stadt, örtlichen musiktreibenden Vereinen und dem "Sozialverband VdK" gemeinsam gestaltet und enden mit einer Kranzniederlegung.

Im Stadtteil Talheim findet die Gedenkfeier eine Woche später, am Totensonntag, im Anschluss an den Gottesdienst gegen 11.15 Uhr statt.

Zur Teilnahme wird freundlich eingeladen.

Veranstaltungsort: Friedhöfe in Mössingen, Belsen und Öschingen