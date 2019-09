Gedenkkonzert Harald Heilmann

Am Samstag, 19. Oktober 2019 veranstaltet die Musikschule Eberbach um 18.00 Uhr ein Konzert zum Gedenken an Harald Heilmann in der Neuapostolischen Kirche in Eberbach, Schafwiesenweg 26.Harald Heilmann lebte bis zu seinem Tod in Brombach (Eberbach). Er war ein bedeutender und weltweit angesehener Komponist zeitgenössischer Musik. Von der Gründung im Jahr 1979 bis 1985 leitete er die Musikschule Eberbach.Auf dem Programm des Konzertes stehen Werke von Harald Heilmann für unterschiedliche Besetzungen und das Streichtrio mit Englischhorn von Wolfgang A. MozartAusführende sind Musikerinnen und Musiker, die mit Harald Heilmann zu seinen Lebzeiten musikalisch gearbeitet haben: Elke Kleinert-Endlich (Sopranblockflöte) Annemarie Quiring (Gesang), Agnes Heilmann (Klavier und Gesang), Margaret Friedrich (Englischhorn), Susanne Kemner (Violine),Gabriele Ulatowski (Viola), Hans Nassan (Violoncello), Carola Böing (Querflöte), Matthias Friedrich (Blockflöte), Peter Thalheimer (Blockflöte) und Angelika Steinbauer-Bissdorf (Klavier).