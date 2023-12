Gedenkkonzert des Philharmonischen Chores Heilbronn

Am Montag, den 4. Dezember 2023, findet um 20 Uhr das Konzert zum Gedenken an die Toten des Luftangriffs von 1944 auf Heilbronn in der Kilianskirche statt. In diesem Jahr führt der Philharmonische Chor Heilbronn e.V. die Große Messe c-moll KV 427 von Wolfgang Amadeus Mozart und die Motette „Der Gerechte kommt um“ BWV 1149 (eine möglicherweise von Johann Sebastian Bach bearbeitete, Johann Kuhnau zugeschriebene Motette) auf.

Unter der Leitung seines Dirigenten Till Drömann musiziert der Chor mit Christine Reber (Sopran 1), Annike Debus (Sopran 2), Jo Holzwarth (Tenor), Timothy Sharp (Bass) und Andreas Benz (Orgel) sowie der Kammerphilharmonie Karlsruhe.

Eintrittskarten gibt es ab dem 7. November in der Tourist Information Kaiserstraße und an der Abendkasse. Weitere Informationen sind über das Internet www.philharmonischer-chor-heilbronn.de erhältlich.