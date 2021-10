Gedenkstunde zur Reichspogromnacht

Jedes Jahr veranstaltet die ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Reutlingen) in Zusammenarbeit mit der Stadt Reutlingen und der jüdischen Religionsgemeinde die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht in der Marienkirche.

Die Gestaltung übernehmen die Reutlinger Gymnasien und Berufliche Schulen im Wechsel. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine Herausforderung und Aufforderung zugleich, die Erfahrungen von damals zu vergegenwärtigen und Konsequenzen für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen.

Den Abschluss bildet ein Lichterzug zur Gedenktafel an der Außenwand des Königsbronner Hofes gegenüber der Stadtbibliothek. Dort werden - wie in den vergangenen Jahren - jüdische Gebete gesprochen. Abschließend werden Kerzen aufgestellt und Blumen an der Gedenktafel niedergelegt.

Anmeldung nicht erforderlich.

Infos unter www.evang-bildung-reutlingen.de

Ohne Gebühr, Spenden sind willkommen.