Gedenkveranstaltung anlässlich der 500 Jahre Bauernkrieg

Zum 500 Jährigen Gedenken an die Ereignisse des Bauernkrieges und an die historischen Ereignisse dieser Zeit in Oberlauda veranstalten die Dorfgemeinschaft Oberlauda e.V., mit allen Örtlichen Vereinen, am 25.05.2025 einen Gedenktag.

Stattfinden wir diese Veranstaltung in der Turn- und Festhalle Oberlauda und dem dazugehörigen Festzelt. Das Programm sieht einen historischen Gottesdienst, eine Ausstellung mit Gastvorträgen und weitere Punkte vor.