„Gedichte für Wichte“ findet wöchentlich dienstags von 10 bis 11 Uhr im WIE an der Wielandstraße 8 (erstes Obergeschoss, Bürgerraum) in Sielmingen statt. Das Angebot richtet sich an Kinder von einem bis drei Jahren sowie deren Eltern oder Begleitpersonen. Unter Anleitung werden gemeinsam Lieder gesungen, Fingerspiele ausprobiert und Kinderbücher angeschaut.

Eine Teilnahme ist unter der 2G-Regelung möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich.