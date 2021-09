Gedichte und Fabeln von Gotthold Ephraim Lessing

Ernst-konarek

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) ist einer der aufregendsten und lebendigsten Menschen der deutschen Geistesgeschichte.

Die Stadtbibliothek Ditzingen widmet ihm am Mittwoch, 13. Oktober 2021 einen ganzen Abend. Ernst Konarek stellt den Dichter mit Fabeln, Gedichten, Liedern und biografischen Notizen vor. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Aufklärer, Kritiker, Wahrheitsfanatiker, Dramaturg, große Dramatiker und Theatermensch - Lessing war ein Mann wider allen Dogmatismus, wider jedes starre, selbstgefällige Gedankengebäude oder System. Was aber nur Wenige wissen: Lessing ist auch der Verfasser von höchst vergnüglichen Gedichten und Liedern, in denen Wein, die Frauen, die Lebenslust alles Schöne dieser Welt gepriesen und verherrlicht wird. Gereimte Fabeln und Erzählungen nicht zu vergessen. Hören Sie sich das an und ihre Ohren werden Augen machen.