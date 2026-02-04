Gedichte zur Demokratie

Die Demokratie steht ständig zur Debatte, sie muss gestaltet, verwandelt – und in Zeiten wie diesen sogar verteidigt werden. Sie braucht Fürsprache – und Beharrungsvermögen, mutigen Widerspruchsgeist. In der Anthologie „Gespräche über Bäume“ erheben zeitgenössische Lyrikerinnen und Lyriker ihre Stimme für die Demokratie: bekannte, berühmte – und (noch) unbekannte. Sie geben zu denken, sie mischen sich ein: leise, poetisch und doch auch entschieden, kämpferisch, kraftvoll. Sie sind besorgt über die Drehung nach rechts: bei uns — und in fast ganz Europa.

Herausgeber Thomas Weiß, die renommierte Rezitatorin der Stuttgarter Akademie für gesprochenes Wort Jule Hölzgen und mitwirkende Autor*innen (Tina Stroheker, Thomas Faupel) stellen das bemerkenswerte Buch im Rahmen der Göppinger Toleranz-Tage vor.