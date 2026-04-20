Gee Hye Lee invites Stephan Kirsch's Longhorns

Nur die Posaune vereint die Durchsetzungskraft einer Schwiegermutter mit der Geschmeidigkeit einer Siamkatze – eine faszinierende Eigenschaft, die in der Musikwelt noch viel zu wenig bekannt ist. Genau das möchten die Longhorns ändern. Gegründet vom Bassposaunisten und Komponisten Stephan Kirsch sowie drei weiteren herausragenden Posaunist:innen widmet sich das Ensemble der spannenden Aufgabe, die klanglichen Möglichkeiten des Jazz neu auszuloten.

Der Name ist dabei Programm: Mit kraftvollem Sound und großer Energie treiben sie ihre „brüllenden Hörner“ durch die facettenreiche Welt des Jazz – offen, neugierig und mit ansteckender Spielfreude. Neben Stephan Kirsch prägt Eberhard Budziat den charakteristischen Klang der Gruppe maßgeblich durch seine Kompositionen. Ergänzt wird das Ensemble durch Uli Röser, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg, sowie durch Samuel Restle, Preisträger des Jazzpreises Baden-Württemberg 2025.

In erweiterter Besetzung mit Klavier, Bass und Schlagzeug stehen vor allem Eigenkompositionen im Mittelpunkt: kraftvoll, stilistisch vielseitig und tief im Swing verwurzelt. Die Longhorns zeigen die Posaune als lebendiges, wandelbares Instrument – virtuos, präzise und zugleich von spielerischer Leichtigkeit.

Gastgeberin des Abends ist die koreanische Jazzpianistin Gee Hye Lee, die ihre musikalische Energie mit großer Leidenschaft in dieses Projekt einbringt. Für das fein abgestimmte Fundament sorgt die Rhythmusgruppe mit Yaron Stavi am Bass und Felix Schrack am Schlagzeug. Ein Abend voller Klangfarben, Energie und musikalischer Entdeckungen – und ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass die Posaune klanglich längst in der Gegenwart angekommen ist.

Besetzung: Stephan Kirsch (trb); Eberhard Budziat (trb); Ulrich Röser (trb); Samuel Restle (trb); Gee Hye Lee