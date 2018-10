Gee Hye Lee - Piano Intim

Im zarten Alter von drei beginnt Gee Hye Lee, Unterricht für klassisches Klavier in Seoul/ Korea zu nehmen. Sie erhält diverse Auszeichnungen und alles sieht nach einer Karriere als klassische Pianistin aus.

Doch als Gee Hye zu ihrem 16. Geburtstag "Kind Of Blue" geschenkt bekommt, will sie nur noch eines: Jazz machen! "Jazz bedeutet für mich Freiheit," sagt Gee Hye. "Ich kann mich darin ausdrücken, im Spiel entdecke ich immer neue Seiten an mir. Jazz macht mich glücklich." Das überträgt sich auf ihre Zuhörer, die Kritiker sind begeistert.

Auf den musikalischen Wechsel zum Jazz folgt 1996 der räumliche Wechsel nach Stuttgart. Die strikte Trennung von Jazz, Soul und Pop findet sie künstlich und ist daher während ihrer gesamten akademischen Laufbahn in verschiedene Jazz-, HipHop- und Soul-Formationen eingebunden. Dabei entwickelt Gee Hye ihren eigenen Stil am Flügel, sie gibt ungezählte Konzerte, unter anderem diverse Male auf den Jazztagen im Theaterhaus Stuttgart, bei den Jazz Open und bei uns im JAK - heute endlich Solo am Bösendorfer Flügel, hautnah umringt von den Zuhörern.