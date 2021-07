„Gee Hye Lee Quartett“ statt „Krupka Trio“

Das Konzert mit dem „Krupka Trio“ am Donnerstag, 22. Juli, um 20.30 Uhr auf der Remspark-Bühne kann zum großen Bedauern des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd leider nicht stattfinden. Die gute Nachricht: Als Ersatz für das „Krupka Trio“ (Norwegen) konnte das „Gee Hye Lee Quartett“ (Seoul/Stuttgart) gewonnen werden: „Wir sind Gee Hye Lee (Klavier), Alexander ‚Sandi‘ Kuhn (Saxofon), Sebastian Schuster (Kontrabass) und Manuel Weyand (Schlagzeug) sehr dankbar, dass sie so kurzfristig bereit sind, unserem Publikum im Remspark am Donnerstag, 22. Juli, um 20.30 Uhr einen Jazz-Abend der Extraklasse zu zaubern“, freut sich Intendant Klaus Stemmler. Auf dem Programm stehen Lieblingsstücke und Eigenkompositionen – mal swingend-groovig, mal soulig-sinnlich, mal balladesque: ein Abend voller Energie und Spielfreude!

Bereits gekaufte Karten für das Konzert am 22. Juli im Remspark behalten ihre Gültigkeit. Eine Rückgabe ist aufgrund der Programmänderung bis am Tag vor der Veranstaltung kostenlos möglich. Bitte wenden Sie sich an die Vorverkaufsstelle, bei der Sie Ihre Karte(n) erworben haben. Restkarten sind erhältlich im i-Punkt, Marktplatz 37/1, Telefon (07171) 603-4250, und im Onlineshop unter www.kirchenmusik-festival.de.