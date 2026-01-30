Gee Hye Lee Quintett feat. Jakob Bänsch & Sandi Kuhn

Mit dem Konzert im Club Voltaire startet das hochkarätig besetzte Gee Hye Lee Trio – unter anderem mitdem herausragenden Kontrabassisten Joel Locher – seine Frühlingstour.

Unterstützt wird das Ensemblevon dem exzellenten Bläserduo Jakob Bänsch und Alexander Sandi Kuhn.

Mit „Encounters“, erschienen im März 2025, legt die vielseitige Pianistin und Landesjazzpreisträgerin Gee Hye Lee ihr siebtes Album vor. Und insbesondere live auf der Bühne entfaltet die Musik wirklich ihre volle Strahlkraft: Jede der Kompositionen wird jedes Mal neu erzählt – voller Energie, Spielfreude und mutiger Experimente. Das Trio, seit Jahren intuitiv verbunden, öffnet sich in diesem Quintett zusätzlich und mischt mit den Bläsern ganz neue Farben und Stimmen dazu. Es entsteht ein Klangspektrum, das von lyrischer Zartheit bis zu kraftvollen Ausbrüchen reicht.

Gee Hye Lee ist eine faszinierende Musikerin und Komponistin und schafft gleichzeitig Raum für die Ideen ihrer Mitmusiker, sodass im gemeinsamen Spiel feine, vielschichtige Klangweltenentstehen.