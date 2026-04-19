Gee Hye Lee Quintett

Fulminant beschließen wir die Frühjahrsaison mit einem Quintett der Extraklasse um die südkoreanische Pianistin Gee Hye Lee, die schon mehrfach auf unserer Bühne brillierte.

Zu ihrem bekannten Trio mit Joel Locher und Silvio Morger hat sie mit zwei aussergewöhnlichen Solisten eine klangstarke Bläserkombination geholt für das Live-Album „Encounters“ aus dem Jahr 2025. Es spielt darauf und heute hier live der bewährte Alexander ‚Sandi‘ Kuhn, neben Gee Hye Lee ein weiterer Preisträger des Landesjazzpreises und mehrfach bei uns zu Gast. Beide gehören seit Jahren zu den festen Jazzgrößen im Land.

Zudem freuen wir uns, zum ersten Mal Jakob Bänsch zu begrüßen. Vom Landesjugendorchester zum BuJazzo, als gefragter Sideman und Bandleader, zählt der gereifte 23Jährige inzwischen nicht nur zur deutschen Jazzszene.

Solche Energie, so große Spielfreude, verbunden mit kreativen Freiräumen der Improvisation im Jazz, kann nur im Livekonzert erlebt werden. Dafür werden wir im Herbst wieder alle Kräfte aufbieten, am 26. September geht’s weiter!