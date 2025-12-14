GEE HYE LEE TRIO feat. Bänsch & Kuhn

Genau ein Jahr nach ihrem umjubelten Release-Konzert kehrt das international besetzte Gee Hye Lee Trio (KR/D/CH) mit der virtuosen Schlagzeugerin Mareike Wiening und dem herausragenden Kontrabassisten Joel Locher ins BIX zurück – erneut gemeinsam mit den besonderen Gästen Jakob Bänsch (Trompete) und Alexander Sandi Kuhn (Saxofon). Zusammen gestalten sie einen Abend, der ganz im Zeichen musikalischer Begegnungen steht.

Mit Encounters, erschienen im März 2025, legt Pianistin Gee Hye Lee ihr siebtes Album vor, das bereits große Resonanz hervorgerufen hat. Erst live entfaltet die Musik ihre volle Strahlkraft: Jede Komposition wird im Moment neu erzählt – voller Energie, Spielfreude und mutiger Experimente.

Das Trio, seit Jahren intuitiv verbunden, öffnet sich den Farben und Stimmen der beiden Bläser. Daraus entsteht ein Klangspektrum, das von lyrischer Zartheit bis zu kraftvollen Ausbrüchen reicht. Gee Hye Lee schafft Raum für die Ideen ihrer Mitmusikern, sodass im gemeinsamen Spiel feine, vielschichtige Klangwelten entstehen, die in der Interaktion mit dem Publikum lebendig werden.

Encounters im BIX im Januar ist eine Einladung, dieses Zusammenspiel in all seiner Vielfalt zu erleben – ein Abend voller Offenheit, Nuancen und musikalischer Strahlkraft.

Besetzung: Gee Hye Lee (p); Jakob Bänsch (trp); Alexander „Sandi“ Kuhn (sax); Joel Locher (b); Mareike Wiening (dr)