Geenius Monday presents: 20 Jahre

20 Jahre Freundschaft, die über die Musik hinaus geht ist auch etwas Besonderesund diese Zeit der gemeinsamen Erlebnisse, Höhen, Tiefen, musikalischen Highlights, kulinarischen Begegnungen und Songs Songs Songs sollte gefeiert werden.

Also haben Gee Hye Lee und Fola Dada beschlossen lass uns das Jubiläum unserer ersten Begegnung doch einfach feiern. Und das am liebsten in der intimsten Situation, die es geben kann – im Duo. Somit treffen Piano und Stimme aufeinander, Gee Hye Lee und Fola Dada tauschen sich aus, ergänzen sich, erzählen was, spielen Jazz-Standards und mehr und machen auch im 20 sten Jahr ihrer Freundschaft Musik und das einfach schön. Zwei Stuttgarter Künstlerinnen, die ihre einzelne und gemeinsame Entwicklung humorvoll und virtuos Revue passieren lassen und an diesem Abend beweisen, die nächsten 20 Jahre können kommen.

Fola Dada - Vocal

Gee Hye Lee - Piano

http://www.geehyelee.com