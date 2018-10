Geenius Monday presents: Franziska Schuster

Franziskas Stimme ist ausdrucksstark, dynamisch, klar und lässt nie die Wärme vermissen, die sie auch als Person auf der Bühne auszustrahlen vermag.

Sie sieht es als die größte Herausforderung, stets den Sound zu finden, der ein Gefühl hörbar und spürbar macht.

Nach genau zwei Jahren treffen heute Abend vier Musiker aufeinander, die dem Publikum schon aus verschiedenen Formationen bekannt sind und malen mal ein zerbrechliches, mal vor Kraft nur so strotzendes, doch stets zutiefst emotonales Bild. Eine Momentaufnahme, in der sie all die Facetten ihrer so vielseitigen Instrumente immer wieder aufs Neue zusammenfügen - in ständiger Interaktion und immer „straight from the heart“. Ihre musikalische Wurzeln sind der Jazz. Von ihm haben sie den Sound, die Improvisation und den Dialog gelernt. Hier sind sie zuhause. Und überraschen doch immer wieder mit ausufernden Ausflügen in allerlei Stilistiken. Mitfliegen!!

Franziska Schuster - Vocal

Frank Kuruc - Guitar

Gee Hye Lee - Piano

Joel Locher - Bass

http://www.geehyelee.com

http://www.franziska-schuster.com