Geenius Monday presents: Lee – Meixner – Grünenwald

Ein Klavier und eine alte Hammond Orgel - zwei großartige Tasteninstrumente, die wun-derbar zusammen harmonieren und grooven können.

Inspiriert von dem großartigen Pianisten Michel Petrucciani und dem ebenso hervorragenden Organisten Eddy Louiss, die im Jahre 1994 eine Doppel-CD – "Conférence de Presse" – veröffentlichten, kam die Pianistin Gee Hye Lee auf die Idee, diese wunderbare Konstellation mit Martin Meixner an der Hammond Orgel wieder aufleben zu lassen.

Freuen Sie sich auf diverse Jazz Standards, die an diesem Abend mit Martin Grünenwald am Schlagzeug in dieser besonderen Besetzung dargeboten werden.

Gee Hye Lee - Piano

Martin Meixner - Hammond Orgel

Martin Grünenwald - Drums

http://www.geehyelee.com