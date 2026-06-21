Gefährliche Liedschaften

Literatur & Musik über die Jahrhunderte

Herzgeschichten und Mördergrubenlieder – Historische Zeugnisse, extravagante Leidenschaften und das Sehnsuchtsheulen aus Berliner Hinterhöfen!

Geschichten und Gedichte von Adligen, Mätressen und den Huren Babylons.

Die Stuttgarter Wort- und Stimmkünstlerin Barbara Stoll, begleitet vom Karlsruher Konzertpianisten Frieder Egri, spielt und rezitiert eigene Texte und Literatur von Villon, Goethe, Ringelnatz, Brecht bis Heiner Müller und Robert Gernhardt. Sie singt Lieder über Tod, Teufel, Lust und die Liebe von Holländer, Eisler, Mehring und Kreisler.

„Wortkunst mit Tiefgang“ – (SWR Kultur 2024)

Barbara Stoll war engagiert an Stadt- und Staatstheatern und ist Mitglied des Sprecherensembles des SWR und Senderstimme von arte.