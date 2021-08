Geführte Kanu-Stadtrundfahrt

Bei der geführten Kanu-Stadtrundfahrt erleben Sie Heilbronn aus einer ganz besonderen Perspektive. Begleitet von einem Guide und Ihrem Heilbronner Stadtführer paddeln Sie entspannt von der Götzenturmbrücke aus entlang der Neckarpromenade durch die historische Handschleuse im Wilhelmskanal vorbei am ehemaligen Bundesgartenschaugelände und wieder zurück. Immer wieder werden Stopps eingelegt, bei denen Sie Interessantes über Heilbronn und den Neckar erfahren. Eine Tour zum Genießen - Entschleunigung pur. Für Einsteiger geeignet.

Leistungen

• geführte Kanu-Tour, Dauer: ca. 3 Std. (inkl. 30 Min. Einweisung)

• Ausrüstung (Kanu, Paddel, Schwimmweste und Packsack)

• Stadtführer*in und Kanu-Guide

Für alle Angebote gilt, dass der Nachweis eines negativen Testergebnisses (nicht älter als 24 Stunden), einer vollständigen Impfung (Termin muss mind. 14 Tage zurückliegen), oder einer Genesung erbracht werden muss. Darüber hinaus gelten die AHAC-Regeln. Bei allen Führungen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Buchungen können vor Ort in der Tourist-Information in der Kaiserstraße vorgenommen werden, telefonisch unter 07131 562270, per E-Mail unter info@heilbronn-marketing.de.