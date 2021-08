Geführte Radtour rund um Jagsthausen

Am Freitag, 17. September 2021 findet in Jagsthausen eine geführte Radtour statt. Die circa 30 Kilometer lange Rundstrecke führt in einem großen Bogen durch die herrliche Naturlandschaft rund um Jagsthausen. Bei dieser Tour sind Sie unterwegs auf hohenlohisch: „am Kocker sei Rauna häarn, de Wiind schbiarn, zwischa de Schdääriichl drowwa d'Waierdstulba leichda seen“. Während der circa 2-stündigen Radtour ist eine gemeinsame Einkehr möglich. Es gelten die Vorschriften der Corona-Verordnung. Bitte denken Sie an Ihren Mund-Nasen-Schutz. Unser Radtourenführer kennt sich in der Region bestens aus und gibt sein Wissen über die Täler, Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten gerne an Sie weiter.

Die Teilnahme ist sowohl mit einem Fahrrad als auch einem Pedelec möglich. Auch Besucher, die an der Radtour teilnehmen möchten und ohne Fahrrad unterwegs sind oder ein Pedelec ausprobieren möchten, können an der Radtour teilnehmen. Das Ausleihen eines Pedelecs ist gegen eine Gebühr in Höhe von 10,00 Euro pro Pedelec für die Zeit der Radtour im Rathaus möglich.

Treffpunkt ist um 15.00 Uhr am Parkplatz der Grundschule in Jagsthausen (Gartenstraße 24, 74249 Jagsthausen). Aufgrund der aktuellen Situation wird um eine Voranmeldung bis Freitag, 17. September um 11.30 Uhr gebeten. Für weitere Informationen und zur Anmeldung dürfen Sie sich gerne an Frau Kolbenschlag wenden, Tel. 07943/9101-33 oder E-Mail: ramona.kolbenschlag@gemeinde.jagsthausen.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 3,00 Euro pro Person.