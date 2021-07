Gemütliche Radtour mit geschichtlichem Hintergrund. So macht Radfahren Spaß – die Vielfalt an Sehens- und Erlebniswertem rund um die Salz- und Solegewinnung, das idyllische Fünf-Mühlental und traumhafte Ausblicke in die weite Landschaft sorgen für einen abwechslungsreichen Ausflug. Für alle, die sich auf die 38 Kilometer lange Rundtour begeben wollen, bietet die Tourist-Information Bad Wimpfen am Sonntag, den 15. August eine geführte Radtour auf dem Salz & Sole Radweg an. Die Rundtour inklusive einer Einkehr entlang der Strecke dauert 3-3,5 Stunden. Eine Anmeldung für die Tour ist bis zum 13. August online über die Buchungsplattform www.eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro pro Person inklusive der An- und Abreise im ÖPNV. Mit dem Zug oder der S-Bahn kann Bad Wimpfen als Ausgangs- und Endpunkt leicht erreicht werden. Start ist um 11 Uhr am Bahnhof Bad Wimpfen. Erforderlich sind bequeme, witterungsangepasste Kleidung und ein Fahrradhelm. Die Mitnahme von Getränken wird empfohlen. Es gelten die allgemeinen und die aktuellen (Hygiene-) Regelungen. Informationen & Anmeldung Kultur- & Tourist-Information Bad Wimpfen Hauptstraße 45 | 74206 Bad Wimpfen Tel. 07063/9720 0 | Fax 9720 20 info@badwimpfen.org | www.badwimpfen.de