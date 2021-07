Öffentliche Stadtrundfahrt

"On Tour mit dem Bürgerbus": Rundfahrt durch die historische Fachwerkaltstadt und die Talstadt mit Stop in der Kaiserpfalz. Die Stadtrundfahrt ist geeignet für mobil eingeschränkte Personen, die bei der öffentlichen Stadtführung zu Fuß nicht mitgehen können. Die Tour dauert ca. 1,5 Stunden und endet wieder am Einstiegsort. Die Führung wird mit Funksystem und begrenzter Teilnehmerzahl durchgeführt. Es gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln. Während der Führung ist ein Mund/Nasenschutz zu tragen. Hinweise zum Ablauf und zur Handhabung des Funksystems erhalten Sie vor Ort. Aufgrund der Corona-Verordnung nur online buchbar unter der Buchungsplattform eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen oder über den Link auf der Homepage www.badwimpfen.de. Information: Kultur- und Tourist-Information Bad Wimpfen Tel. 07063 97200 Treffpunkt: Bürgerbushaltestelle Langgasse/ Hof eim Alten Spital Teilnahmegebühr 10 Euro.