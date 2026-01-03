Geführte Wanderung „Marbach - Kützbrunn“

Wanderführer: M. Beckert, F. Lesch

Die Teilnahme an der Wanderung selbst ist kostenfrei und auch Nichtmitglieder und Feriengäste sind herzlich willkommen! Evtl. fallen Fahrkosten (bei den Wanderungen, die nicht ab Tauberbischofsheim erfolgen) und Verpflegungskosten (bei einer Einkehr unterwegs) an.

Kinder können in Begleitung der Eltern ebenfalls teilnehmen.

Die Teilnahme an den Vereinswanderungen erfolgt auf eigene Gefahr. Für eigene Unfälle oder Verluste übernimmt der Verein keinerlei Haftung.

Es wird zudem auf Abschnitt 5 der Bundeswanderordnung hingewiesen, wonach den Anordnungen des/der Wanderführer/s Folge zu leisten ist. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Natur- und Denkmalschutz, Aufräumen der Rastplätze, Forst- und Wildschutz.

Nähere Informationen wie Startzeit und Startpunkt werden einige Tage zuvor in den Aushängekästen in der Fußgängerzone (Nähe Marktplatz und neben Maria-Hilf-Kapelle) oder in der Presse bekannt gegeben.