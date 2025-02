Eröffnungswanderung auf dem Neckarsteig

Öffentliche geführte Wanderung zur Saisoneröffnung – die Natur erwacht am Neckarsteig.

Am 30. März laden wir Sie herzlich zu einer unvergesslichen Wanderung auf dem malerischen Neckarsteig ein. Unsere Tour beginnt um 10 Uhr in Neckarzimmern (alternativ 09.40 Uhr ab Bahnhof Bad Friedrichshall) und führt uns durch die erwachende Natur, malerische Landschaft und historische Stätten der Region. Highlights der Wanderung: Burg Hornberg: Tauchen Sie ein in die Geschichte dieser beeindruckenden Burg, die einst die Heimat des berühmten Ritters Götz von Berlichingen war. Schäfers Michaelsberg: Genießen Sie die atemberaubende Aussicht und die idyllische Natur auf diesem charmanten Hügel. Schloss Horneck: Besichtigen Sie das prächtige Schloss und erfahren Sie mehr über seine faszinierende Vergangenheit. Zum Abschluss der Wanderung haben Sie die Möglichkeit, den Tag gemütlich im Weinbau Pavillon in Gundelsheim ausklingen zu lassen. ​​​​​​​Hier können Sie regionale Weine probieren und die Erlebnisse des Tages Revue passieren lassen. Treffpunkt: 09:40 Uhr am Bahnhof Bad Friedrichshall (gemeinsame Hin- und Rückfahrt mit der S-Bahn) / oder 10:00 Uhr direkt ab Bahnhof Neckarzimmern. Ende der Wanderung um 16:00 Uhr in Gundelsheim mit fakultativer Einkehrmöglichkeit im Anschluss im Weinbau Pavillon auf eigene Kosten und individuelle Rückfahrt Bitte tragen Sie bequeme Wanderkleidung, festes Schuhwerk und führen Rucksack mit Vesper und Getränk mit. Zur An- und Abreise können Sie das inkludierte, kostenlose ÖPNV-Ticket nutzen.