Geführte Wanderung rund um Bad Wimpfen

Bad Wimpfen liegt auf einem Bergvorsprung hoch über dem Neckartal. Die Stadt umgibt eine harmonische Kulturlandschaft, durchsetzt von Niederungen mit ursprünglichem Charme. Durch das wilde Morschbachtal leitet Sie der erfahrene Wanderführer entlang einer historischen Handelsroute, weiter durch dichten Wald, an lieblich gurgelnden Bächlein entlang, vorbei an Streuobstwiesen und Lichtungen hin zu Bad Wimpfens verstecktem Weinberg. Erforderlich sind festes Schuhwerk, ein Wanderrucksack mit Vesper und Getränken für unterwegs, witterungsangepasste Kleidung sowie etwas Kondition. Start ist um 11 Uhr am Bahnhof Bad Wimpfen. Die reine Wanderstrecke ist ca. 14 km, reine Gehzeit ca. 3 Stunden. Die gesamte Tour inkl. Erklärungen, Besichtigungen und Pausen dauert ca. 4 Stunden. Die Teilnahmegebühr inkl. ÖPNV-Tagesticket für die Region beträgt 10 Euro pro Person. Begrenzte Teilnehmerzahl, und aufgrund der Corona-Verordnung nur online buchbar unter der Buchungsplattform eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen oder über den Link auf der Homepage www.badwimpfen.de. Information: Kultur- und Tourist-Information Bad Wimpfen Tel. 07063 97200