Weidenflechten für Kinder

Um das richtige Sommergefühl aufkommen zu lassen, werden wir aus Weiden und einem Stück Holz ein kleines Segelboot fertigen. Dieses könnt ihr toll an einem Ort, wo es gut zur Geltung kommt aufstellen, evtl. auch aufhängen. Und wahrscheinlich reicht euch Die Zeit auch noch für einen Fisch an der Angel. Bitte kommt in Alltagskleidung, die auch schmutzig werden darf. Anmedlung bei der VHS, Tel. 07063/934 9791 oder www.vhs-unterland.de Bei Regen im Konventhaus, Medienraum