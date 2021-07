Für Garten oder Terrasse flechten wir Windlichter am Stock, die durch das luftige Geflecht ein sehr schönes Schattenbild zaubern. Alternativ biete ich an, aus alten Weinstöcken in Verbindung mit Weiden einen großen Schmetterling zu flechten. Bitte hierzu falls möglich einen Akkuschrauber mit Holzbohrer Größe 6 mitbringen. Anmedlung bei der VHS, Tel. 07063/934 9791 oder www.vhs-unterland.de Bei Regen im Konventhaus, Medienraum