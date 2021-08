Geführte Wanderung rund um Bad Wimpfen

Bad Wimpfens historische Altstadt wird von einer vielfältigen Natur umrahmt. Auf einer abwechslungsreichen Wanderung mit Ausgangspunkt am Kloster im Tal erkunden Sie mit einem erfahrenen Wanderführer u.a. den alten Treidelpfad am Neckarufer unterhalb der beeindruckenden Silhouette der Kaiserpfalz. Hier und da kann man überraschende Entdeckungen machen. Über schmale Steige und kurze Anstiege wird man Bad Wimpfen bald von oben betrachten können. Unterwegs lockt die Fleckinger Mühle zur zünftigen Pause in Absprache mit der Gruppe. Bitte tragen Sie bequeme Kleidung und festes Schuhwerk. Ein Rucksack für Vesper und Getränke ist empfohlen Die Teilnahmegebühr inkl. ÖPNV-Tagesticket für die Region beträgt 10 Euro pro Person. Eine Anmeldung für die Tour ist über die Seite eveeno.com/stadtfuehrungen-badwimpfen oder über den Link auf der Homepage www.badwimpfen.de möglich. Es gelten die tagesaktuellen Hygieneregeln. Information: Kultur- und Tourist-Information Bad Wimpfen Tel. 07063 97200