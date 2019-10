Gefangen in 0711

„checkmate! Schachmatt!“ – so haben sich die Gäste nach dem unglaublichen Turn up des Trap-Events „Gefangen in 38“ in Braunschweig gefühlt. Und für alle, die nach dem heißen Sommer noch immer hyped auf energiegeladene Moshpits und Turn ups sind, kommt hier die gute Nachricht: Im Herbst 2019 geht „Gefangen in...“ auf Deutschland-Tour!

Sei live dabei, wenn negatiiv OG zusammen mit Sin Davis, Skeeniboi, Sevi Rin und den Girls von SLAX die Bühnen abreißen. Begleitet werden unsere Artists von keinem geringeren als Psaiko.Dino und Benuebermensch. Aber das soll noch nicht alles sein, denn in jeder Stadt erwarten euch weitere Special-Guests. Save dir jetzt dein Ticket und erlebe den Turn up deines Lebens!

Ab 14 Jahren, unter 14 nur in Begleitung des Erziehungsberechtigten.