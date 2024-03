Gefiederte Minnesänger - Unsere Singvögel

In der Stadt, im Wald, auf Wiesen – einfach überall kann man sie jetzt hören. Dabei brillieren unsere Singvögel mit so außergewöhnlichen Gesangstalenten wie keine andere Vogelgruppe. Einen Wettbewerb würde sicher die Nachtigall gewinnen. Sie beherrscht bis zu 200 verschiedene Strophen, die sie je nach Laune unterschiedlich variiert. Aber der Musikgeschmack ist unterschiedlich. Fröhliches Gezwitscher, melancholisches Flöten, raues Krächzen oder gar Imitationen sind ebenso bei den Singvögeln vertreten. Egal welche Gesangsrichtung man bevorzugt, Singvögel bieten für jedes Ohr etwas. Sämtliche Arten zeichnen sich durch ihren eigenen speziellen Gesang aus. Um ihn konkurrenzlos vorzutragen, singen sie zu ganz bestimmten Zeiten. Daraus ergibt sich eine regelmäßige Abfolge, die Vogeluhr. Warum sie überhaupt singen, wird in diesem Programm ebenfalls geklärt.