Geführte Tour im Oberen Schmichtal

Im Rahmen der Veranstaltung „Biosphärentag im Oberen Schmiechtal“ findet eine geführte Wanderung statt. Auf den Spuren der Schafe gibt es Informationen zur Entwicklung der Schäferei, Landschaft und einzigartiger Biotope im Schmiechtal. Geplant ist ein Gespräch mit Schäfer Sven de Vries bei seiner Herde im Schmiechtal. Im Anschluss erwarten Sie kulinarische Angebote, ein regionaler Markt und viele weitere Aktivitäten in den drei gastgebenden Gemeinden. Der offizielle Auftakt der Veranstaltung ist um 10 Uhr in Schelklingen-Hütten am Informationszentrum. Die anschließende Wanderung „Auf den Spuren der Schafe“ geht bis max. 13 Uhr und endet in Gundershofen, wo für das leibliche Wohl gesorgt ist. Der Markt mit Ständen startet um 11 Uhr.

Veranstalter: Biosphäreninfozentrum Schelklingen-Hütten