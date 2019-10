Geführte Wanderung: Junginger Hangfußtour

Startpunkt ist heute unterhalb der Kirche St Silvester in Jungingen. Von hier gehen wir durch Jungingen hinauf bis an den Hangfuß der Schwäbischen Alb. Unser Weg führt auf der Sonnenseite Jungingens durch Wiesen und Wald bis es steil bergauf geht. Heute bleiben wir jedoch unterhalb des Steilhangs auf dieser Höhe und wandern hangparallel nach Osten das Starzeltal hinauf. In der Nähe des Naturschutzgebietes Bürgle steigen wir an Weiden und Streuobstwiesen wieder nach Jungingen hinab.