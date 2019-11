Unsere Jahresabschlusswanderung startet an der Hechinger Stadtkirche. Von dort wandern wir an der neuen Mensa vorbei zum Streuobstgebiet an der Breite. An den neu gepflanzten Bäumen vorbei steigen wir den „Muschelberg“ hinauf. Am Golfplatz vorbei geht es über die Lindichstrasse zum Fasanenwald. Durch den Stockoch und über die Lindenallee geht es in den Fürstengarten. Zum Abschluss kehren wir in der Villa Eugenia zu Kaffee und Kuchen ein.

Ca. 5km, ca. 300 Höhenmeter, 3h