Gefuehrte Weinwanderung

Heilbronn ist Württembergs älteste Weinstadt. Seit mehr als 1.250 Jahren wird hier Wein angebaut. Tauchen Sie ein in die Weingeschichte dieser charmanten, kleinen Großstadt in Deutschlands Rotweinregion Nummer 1. Weinwissen und Genuss bietet die Weinerlebnisführung in Heilbronn: Während der herbstlichen Wanderung durch die Weinberge erfahren die Teilnehmer viel Interessantes über den Weinanbau in der Region. Nach Zwischenstopps mit Weinverkostung in zwei Weingütern kann im Anschluss das Heilbronner Weindorf in Eigenregie besucht werden.

Leistungen

- 1 Glas Sekt, 5 Weine, 1 Flasche Wasser, Probierglas und Weinglashalter

- kleiner Snack

- Führung mit einem Weinerlebnisführer

- Ticket Gesamtnetz Nahverkehr (HNV) für die An- und Abreise