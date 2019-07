Aus der Mitte Jungingens steigen wir am Friedhof vorbei bergauf. Außerhalb der Siedlung führt uns unser Weg durch Wiesen und an heimischen Gehölzen entlang bis an den Fuß der Albkante. Von dort geht unser Weg auf das Trauf hinauf. Mit Blick hinab in das Starzeltal wandern wir an der Kante entlang über den Köhlberg mit seinem tollen Ausblick bis zur Ruine Eineck. Dort beginnt unser Abstieg zum Naturschutzgebiet Bürgle und unser Rückweg nach Jungingen.

Ca. 8km, 560 Höhenmeter, 4,0h