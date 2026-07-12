Auf Initiative des Zonta Clubs Stuttgart zeigen wir vom 7. bis 12. Dez im Foyer des Schauspielhauses die Ausstellung Gegen das Schweigen. Fünf Femizide – fünf Stimmen. Die Wanderausstellung, konzipiert vom Zonta Club Pforzheim, macht Gewalt gegen Frauen sichtbar, ohne sie explizit zu zeigen. Drei Ausstellungstafeln verbinden Fotografien, Kurztexte und Audiobeiträge, die auf realen, aktuellen Fällen aus der Region basieren. Die Audioarbeiten sind fiktional gestaltet und geben den betroffenen Frauen mit künstlerischer Freiheit eine imaginierte innere Stimme. Die Ausstellung ist kostenfrei.