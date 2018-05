gegen Stammtischparolen argumentieren

Vortrag und Workshop, der die Teilnehmenden fit macht, in den entsprechenden Situationen zu kontern.

Jeder und jede kennt diese Situationen: Im Gespräch mit dem Nachbarn, im Bus, am Arbeitsplatz, im Verein oder beim Familienfest – plötzlich ist man mit vorurteilsbeladenen Aussagen konfrontiert, nach denen „die Ausländer uns die Arbeitsplätze wegnehmen“ und sich „nicht integrieren lassen wollen“, „wer Arbeit will, bekommt auch eine“, „Geschlechterquoten führen nur dazu, dass Frauen den Männern den Platz wegnehmen und dann nichts leisten“ oder „die hat ihren Job auch nicht wegen ihrer Qualifikation bekommen“. Der „Stammtisch“ als Ort solcher Parolen findet sich keineswegs nur in Kneipen, überall können uns Diskussion, in denen Vorurteile und extrem verkürzte „Argumente“ verwendet werden, begegnen. Sie sind ein Bestandteil unseres Alltags. Wie entstehen solche Aussagen, was kennzeichnet sie und welche Handlungsansätze haben wir, um ihnen entgegen zu treten sind die Themen des Vortrags.